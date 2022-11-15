神話出道24年首推小分隊「神話WDJ」！預告片很霸氣，結果概念照超反轉來個甜美形象！

韓流經典男團神話，8月被媒體搶先報導將推出小分隊，引發網友們熱烈討論：成員有誰？

*前情提要：



隨後官方宣布分隊名「神話WDJ」，以成員李玟雨、金烔完與JunJin的名字命名。預告片48秒快速帶過神話24年歷史，表達這是多年來首度推出的小分隊，影片氛圍與Logo設計看起來相當霸氣。



神話WDJ預計在下月正式登場，首張迷你專輯名《Come To Life》。近日開始公布了出道計畫，今（15）日更發布專輯概念照，殊不知風格「很反轉」，和上述預告片完全不同！

只見照片都是粉紅色系，個人照中三人各持著花展現俏皮可愛或斯文氣息，完全拋開既有的形象，整體清新甜美的風格讓各國粉絲不約而同直呼：「好可愛。」



《Come To Life》將在下月6日發行，想必粉絲們很期待吧？30、31日還會有包含線上服務的演唱會。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞