[分集劇情]《王后傘下》愛女裝的啟晟大君險送命〜金惠秀怒揭玉子妍陰謀再創收視高點！（EP10）

[有雷]《王后傘下》集集精彩的《王后傘下》再度刷新自身收視率紀錄，激烈的世子宮外競賽終於告一段落，果不其然最受矚目的三位王子入圍下一階段。啟晟大君的變裝秘密差點被揭露甚至危及他的性命，金惠秀有了援軍相助而揭開了玉子妍的陰謀，也將她從貴人降階至最低階的淑媛，讓玉子妍怒火中燒，更加想搶奪世子之位。

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《王后傘下》中殿（金惠秀飾）聽聞三皇子武矸大君又脫隊跑去找心愛的女子，於是她直奔現場興師問罪，大君也表示無心搶奪世子之位，只想將心愛的女子納為妾。原來中殿與這位女子的母親也有特別的緣分，也多了一分心疼。



寶芡君與成枏大君（文相敏飾）觀察著朴京優的行動，兩人更是分頭調查取得了不同的線索，兩人有著同樣的目標並且決定共享資源同進退，於是兩人從各自的資料中推敲出，其實朴京優並非壓榨滿月島的居民，而是將他們的利潤用於建立倉庫，以利於度過收穫較少的季節。朴京優對於兩位王子的表現相當滿意，於是動身前往宮內，雖然殿下（崔元英飾）詢問他哪位王子勝出？朴京優則表示旗鼓相當，兩位同時晉級。



啟晟大君（柳善皓飾）發現了自己調查的對象徐含德可能是逆謀份子，於是也向義聖君（姜澯熙飾）分享手中的證據，但義聖君仍執意將徐含德帶回宮中，義聖君告知領相（金義盛飾）自己為了達到任務殺害了一個無辜的人，領相感覺有些吃驚，而母親黃貴人（玉子妍飾）則決定要藉機除掉啟晟大君，派人綁架並弄昏了他，甚至準備了假遺書佯裝為啟晟大君羞憤自殺。



黃貴人找來了殿下到了啟晟大君的房內，打算在殿下面前揭開啟晟大君那幅女裝的圖畫，不過因中殿救下了心昭君而也讓高貴人對她敞開心胸，事先告訴了她黃貴人知道啟晟大君的秘密，於是中殿早有準備，圖畫事先調包，並且及時救援了昏過去被偽裝成上吊的啟晟大君。殿下感覺被黃貴人擺了一道，覺得她無中生有侮蔑皇子，勃然大怒離去。



中殿告訴啟晟大君，必須終身隱瞞著這個祕密，於是也替啟晟大君取下了他的名牌，退出了世子之爭。中殿召來了所有內命婦，並在大家面前宣布，黃貴人從此降級至內命婦中最低階的淑媛！此舉加重了她們之間的仇恨，淑媛更是誓言要搶下世子之位！



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