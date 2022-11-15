李光洙經典「蚊子舞」升級了！《出差十五夜》跳太陽名曲《只看著我》，ending眼神太致命！

《出差十五夜2》近日公開了Starship特輯的第二部份，李光洙拒絕跳蚊子舞但貢獻了ver2.0升級版，這一次動作更加豐富迷人、眼神更有殺傷力XD

音樂QUIZ時，「Mean」隊的宋承憲、基賢、玟赫、雪娥和「根基」隊的K.Will、金汎、李光洙、苞娜對決，第一輪第四題K.Will瞬間聽出是太陽的《只看著我》（나만 바라봐(ONLY LOOK AT ME)），搶答成功後就瀟灑地走到後方。 隊友李光洙開心地跟著音樂跳舞，表情非常投入，但舞姿方面幾乎是可以讓人忘記原版的程度XD



中間還穿插了招牌蚊子舞，ending回眸散發致命眼神、甚至加上性感喘息，引起現場歡呼尖叫一片：



K.Will提醒光洙：「拜託猜對再跳啊！」柳演錫和玟赫這才意識到：「原來不是光洙猜對的啊？ 他只是跳舞而已啊？」 XD



光洙對舞台可謂熱情滿滿，後面「原是七」隊跟「YOO NINE」隊對決時千英敏猜對李貞賢的《哇》，李光洙也不斷給她遞上造型道具——指甲套和「扇子」，令舞台效果直線上升XD



猜太陽《只看著我》從14分43秒開始：



▽最後附上太陽原版《只看著我》：



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