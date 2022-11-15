《阿斯達年代記2》李準基、申世景、張東健、金玉彬首波劇照！講述8年後的故事，將在明年播出

《阿斯達年代記》講述在假想之地「阿斯達」中農耕社會與理想國的誕生，以及在那裡生活的人們彼此鬥爭與團結的愛情、神話、英雄故事。展現以往電視劇中看不到的新鮮世界觀和宏偉的敘事。

時隔3年，《阿斯達年代記2》確定回歸，由李準基和申世景加入，張東健和金玉彬則繼續出演。



今日（15日）也公開首波劇照，李準基（飾演 銀殲、薩雅）、張東健（飾演 妥坤）、申世京（飾演 坦雅）、金玉彬（飾演 太遏何）聯手打造新故事的《阿斯達年代記2》以妥坤佔據王位，約8年後的世界爲背景。



在8年多的歲月裡，阿斯達在第一季中成功鎮壓被妥坤屠殺的部落的大規模叛亂，亞高族在銀殲的指揮下，終於實現30個氏族的大統一。在第二季中，塔貢的阿斯達王國和銀殲的亞高聯盟將面臨著賭上阿斯大陸命運的大戰爭。



製作公司表示：「《阿斯達年代記》是內容有著業界誰都沒有嘗試過的世界觀和故事，將堅實的製作能力和演員們的力量聚集再一起，將報答懇切地等待第二季的觀眾們。

另外，《阿斯達年代記》第二季由金榮昡、朴尚淵作家繼第一季之後執筆，由執導電影《安市城》的金光植導演執導，以2023年播出為目標。

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