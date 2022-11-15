《厄憶追凶》李星民大讚南柱赫成熟穩重卻稱更年長的《未生》任時完還像個小孩！11月18日正式上映

年度驚悚懸疑動作鉅獻《厄憶追凶》在韓國上映以來在CGV電影院觀眾滿意度高達94%，口碑沸騰中！不僅有刺激精彩的動作場景、驚悚懸疑的故事情節、令人瞠目結舌的驚人反轉，還有李星民和南柱赫展現超越世代的真摯情誼，令許多觀眾都感到動容不已，本週五11月18日在臺上映！

南柱赫雖然有著白白帥帥富二代的外型，出道以來卻大多飾演經濟有困難的角色，甚至還有韓國觀眾說只要南柱赫在戲裡愈苦命，收視率就會愈好，李星民也十分驚訝南柱赫從未演過有錢人的角色，而這次南柱赫在《厄憶追凶》中也飾演一名有債務的青年「仁奎」一角。對此，南柱赫表示：「剛好都收到了很悲傷的角色，所以這次在拍攝《厄憶追凶》時也十分苦惱，很怕我曾飾演過的角色所擁有的共通點會讓觀眾覺得膩了，因此我努力想找出『仁奎』的不一樣的地方。」本片導演李一炯則是大讚南柱赫擁有靈活的表演方式，能隨時應對拍攝現場的變數或導演的執導內容。



南柱赫在《厄憶追凶》中首度和李星民合作，許多觀眾都對他們兩人在電影中逗趣感人的互動印象深刻，對於和南柱赫的合作默契，李星民表示：「我們的默契很好！南柱赫給人的感覺很成熟穩重，雖然之前和我合作過《未生》的任時完年紀比南柱赫大，但任時完現在看起來仍像個孩子一樣，南柱赫卻比較像個大人，可能因為他個頭比較大吧！」南柱赫也坦言在拍攝飛車追逐場面時，其實感到非常害怕，雙腳都稍微發抖了，他說：「車上不只我一個人，李星民前輩就坐在我旁邊，絕不能有任何失誤，因此我努力讓自己專心一點。」南柱赫還透露在拍攝其他動作戲時，因為前輩們都說要一次到位，因此讓他感到十分緊張，努力不發生失誤。



《厄憶追凶》劇情描述韓弼洙（李星民飾）是名罹患阿茲海默症的腦瘤末期患者。在日本占領韓國時期，因為親日派的關係，讓他失去所有家人。在弼洙的妻子過世後，他打算去執行自己耗費60多年的時間所構思的復仇計畫。於是弼洙委託他的忘年之交——20多歲的仁奎（南柱赫飾），擔任他一週的司機。毫不知情的仁奎跟著弼洙來到第一個復仇現場，沒想到卻被監視器拍到，成為頭號嫌犯。而在警方逐漸縮小搜查範圍時，弼洙則和漸漸消失的記憶拉鋸不休，繼續實行他的復仇計畫……



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