李光洙经典「蚊子舞」升级了！《出差十五夜》跳太阳名曲《只看著我》，ending眼神太致命！

《出差十五夜2》近日公开了Starship特辑的第二部份，李光洙拒绝跳蚊子舞但贡献了ver2.0升级版，这一次动作更加丰富迷人、眼神更有杀伤力XD

音乐QUIZ时，「Mean」队的宋承宪、基贤、玟赫、雪娥和「根基」队的K.Will、金泛、李光洙、苞娜对决，第一轮第四题K.Will瞬间听出是太阳的《只看著我》（나만 바라봐(ONLY LOOK AT ME)），抢答成功后就潇洒地走到后方。 队友李光洙开心地跟著音乐跳舞，表情非常投入，但舞姿方面几乎是可以让人忘记原版的程度XD



中间还穿插了招牌蚊子舞，ending回眸散发致命眼神、甚至加上性感喘息，引起现场欢呼尖叫一片：



K.Will提醒光洙：「拜托猜对再跳啊！」柳演锡和玟赫这才意识到：「原来不是光洙猜对的啊？ 他只是跳舞而已啊？」 XD



光洙对舞台可谓热情满满，后面「原是七」队跟「YOO NINE」队对决时千英敏猜对李贞贤的《哇》，李光洙也不断给她递上造型道具——指甲套和「扇子」，令舞台效果直线上升XD



猜太阳《只看著我》从14分43秒开始：



▽最后附上太阳原版《只看著我》：



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