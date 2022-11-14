《換乘戀愛2》主持人終映感言！Simon D希望會有第三季，BamBam秒回他：「以出演者參加嗎？」

日前播出的《換乘戀愛2》特輯《過度投入的日子》中，主持人也說了終映感言。

Yura表示在這三個月真的過度投入，感覺比看電影、電視劇還要投入，她繼續說：「對我來說，錄製的星期一和播出的星期五，真的就像是黃金一樣的時間。」鄭基石（Simon D）也說：「我們只是為了享受，因為真心喜歡這個節目，我們對《換乘戀愛》都是真心的，我只是...在期待《換乘戀愛3》。」



結果他一說完這要求，BamBam馬上補了一句：「以出演者嗎？」這讓 Simon D 聽到也超慌張：「出演者嗎？」最後 Simon D 還問他要不要一起出演 XD



金叡園說：「不僅是愛情，其他的也感受到很多！也有感受到成長的感覺，看的時候很有共鳴，之後也會自我安慰，好像是學到了人生。」BamBam則說：「但是我不覺得可惜，反正都會有第三季嘛！」而BamBam在第10集成為固定主持人後，他一針見血的直率發言，也受到許多觀眾的喜愛，不少觀眾都期待他下一季也能一起。



而《換乘戀愛2》在10月底播出大結局，出演者的近況都是大家超關心的話題。日前賢奎到朋友咖啡廳幫忙，海恩、奈言、娜妍、熙斗和智秀都有到，現場根本就是小型見面會呀！（延伸閱讀：《換乘戀愛2》不愧是「戀綜天花板」♥又有超甜售後：海恩＆賢奎同框照、泰亦回覆奈言的貼文）



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