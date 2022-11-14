《换乘恋爱2》主持人终映感言！Simon D希望会有第三季，BamBam秒回他：「以出演者参加吗？」

日前播出的《换乘恋爱2》特辑《过度投入的日子》中，主持人也说了终映感言。

Yura表示在这三个月真的过度投入，感觉比看电影、电视剧还要投入，她继续说：「对我来说，录制的星期一和播出的星期五，真的就像是黄金一样的时间。」郑基石（Simon D）也说：「我们只是为了享受，因为真心喜欢这个节目，我们对《换乘恋爱》都是真心的，我只是...在期待《换乘恋爱3》。」



结果他一说完这要求，BamBam马上补了一句：「以出演者吗？」这让 Simon D 听到也超慌张：「出演者吗？」最后 Simon D 还问他要不要一起出演 XD



金睿园说：「不仅是爱情，其他的也感受到很多！也有感受到成长的感觉，看的时候很有共鸣，之后也会自我安慰，好像是学到了人生。」BamBam则说：「但是我不觉得可惜，反正都会有第三季嘛！」而BamBam在第10集成为固定主持人后，他一针见血的直率发言，也受到许多观众的喜爱，不少观众都期待他下一季也能一起。



而《换乘恋爱2》在10月底播出大结局，出演者的近况都是大家超关心的话题。日前贤奎到朋友咖啡厅帮忙，海恩、奈言、娜妍、熙斗和智秀都有到，现场根本就是小型见面会呀！（延伸阅读：《换乘恋爱2》不愧是「恋综天花板」♥又有超甜售后：海恩＆贤奎同框照、泰亦回覆奈言的贴文）



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