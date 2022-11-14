繼隊友Hyuk，VIXX Leo也要主演BL劇！《圍欄外的Happy Ending》本月開播展開男男三角戀

【內有完整劇情與人物介紹】

VIXX成員Hyuk上半年曾主演‎BL劇《Color Rush2》‎受到好評，下半年輪到隊友LEO演出同為BL劇的《圍欄外的Happy Ending》。





《圍欄外的Happy Ending》（펜스 밖은 해피엔딩；Happy Ending Romance）講述退出文壇的車正宇（Karam 飾），與在世人的指責下想用自己的方式守護正宇的金正賢（Leo 飾），還有想讓正宇走出來的韓泰英（河鍾宇 飾），三人之間的三角愛情故事。



這不僅是Leo首度演出BL劇，更是他首度演戲挑戰演技。他扮演的「金正賢」是暢銷明星作家，同時擁有完美形象與身為作家的吹毛求疵，但只對車正宇溫柔，用自己的放是守護著他。



Karam是Leo的愛豆前輩，為男團「大國男兒」成員。他飾演的「車正宇」往來於日韓，在話劇與音樂劇領域編劇有成被稱為「天才作家」，但因為被告發貪污而被迫退出文壇。車正宇事後想以本名持續寫作，卻得知身邊的人因他而受傷害，躲在了金正賢身邊。



新人演員河鍾宇飾演出版社共同代表「韓泰英」，性格開朗、勇往直前。曾因車正宇放棄夢想又實現夢想的他，正尋找著躲藏起來的車正宇並要他重新走向人群。



《圍欄外的Happy Ending》將在本月24日播出，由於是專門出產BL劇如《Wish You：你在我心中的旋律》、《柳書生的婚禮》之製作公司Idol Romance出品，加上導演是《Wish You：你在我心中的旋律》成道俊，已受不少觀眾期待。

主演Leo與Karam還發揮愛豆專長親自演唱OST，其中Leo演唱的〈I Still〉將於首播當日搶先公開。

▼最後附上預告片，大致描述韓泰英想透過金正賢找到車正宇，找到了之後向他表白「因為你我很幸福」、「真的很喜歡你」



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