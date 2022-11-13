《換乘戀愛2》不愧是「戀綜天花板」♥又有超甜售後：海恩＆賢奎同框照、泰亦回覆奈言的貼文

被稱為「戀綜天花板」的《換乘戀愛2》在10月底播出大結局，而出演者的近況也是大家超關心的話題。

12日，賢奎在朋友的咖啡廳幫忙，海恩也有到場和他一起顧著櫃檯，後來因為人太多，他還拉著海恩的手往外走，而《換乘戀愛2》其他出演者奈言、娜妍、熙斗和智秀都有到場。

相關照片和影片也在網路上瘋傳，網友：「看到最後牽手的樣子 瘋了」、「海恩真漂亮 兩個人相處得很好，心裡很欣慰」、「他們不管什麼時候拍都是藝人顏值啊」、「像是迷你粉絲見面會的感覺」、「大發，兩個人要幸福啊ㅠㅠ」、「在高尺巨蛋舉行粉絲見面會吧」等等。



還有奈言在IG更新捧著花束的照片，並寫下：「幸福滿滿的結婚典禮，和花一起 Love is all！！！！」泰亦也回覆：「誰送的花？」讓不少網友猜測他是吃醋嗎？還是其實就是他送的？而該回覆還有快五萬人點愛心，想必大家一定都很好奇兩人有沒有在一起吧～！



而《換乘戀愛》是講述因各種原因分手的情侶們聚在一起回顧過去的戀愛，面對新的緣分，尋找屬於自己的愛情的戀愛真人秀。日前傳出明年將製作第三季，並預計在下半年播出，TVING方面則回應：「還在討論中。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究