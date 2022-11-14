「珍」的出現了！《神級秘書》白珍熙睽違4年回歸，與郭時暘新劇《真的出現了！》

上週有消息，演員白珍熙經過了4年的休息時間總算要回歸，今（14）日也經由新劇官方消息證實。

*前情提要：「入伍參軍了嗎？」白珍熙休息4年總算有新作消息，劇名《真的出現了》也太符合現況！

KBS 2TV將推出全新週末劇《真的出現了！》，劇組宣布由白珍熙與郭時暘搭檔演出，劇情講述懷有孩子「真的」的未婚媽媽，和一名不婚男子因契約發展的戀愛故事，以及彼此家族之間橫衝直撞的成長記。

白珍熙2013年以《奇皇后》始獲觀眾矚目，隔年年主演的《傲慢與偏見》、2017年的《Jugglers》（神級秘書）都繳出高收視成績，豈知2018年接連演出《一起吃飯吧3》與《就算死也喜歡》就進入長達4年的休息期。



如今，白珍熙總算要以《真的出現了！》回歸，飾演網路補教業的超級新秀、國語專業講師「吳延度」。吳延度因充滿吸引力的外貌與灑脫性格，授課人氣相當高，卻在與前男友分手並捲入衝擊性的事件後，與婦產科不孕症專門醫師孔泰慶糾纏在一起，歷經波瀾。



郭時暘即飾演實力出眾的婦產科不孕症專門醫師「孔泰慶」，擁有斯文外貌和優越遺傳基因，卻是個徹頭徹尾的不婚主義者，在遇見初診的患者吳延度之後，面臨人生最大波折。



郭時暘去年接連主演了《紅天機》與《IDOL : The Coup》（IDOL：砰然一擊），今年也演出《美男堂》，這些角色風格差異都相當大，看來很快就能再看到他在全新作品裡表現不同的角色形象？



《真的出現了！》將接檔目前李荷娜與林周煥主演的《三姐弟要勇敢》，2023年播出。對於白珍熙睽違已久回歸，網友們右興奮有擔憂，一面是開心能再見白珍熙演戲，一面是認為故事主題又是老哏了，「非讓不婚主義者結婚不可」。

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