[專訪]主廚李連福熱愛台灣美食旋風訪台！透露來台必吃這一味〜手機內竟有BTS JIN的專屬相簿！

[專訪]日前韓國人氣主廚李連福，為拍攝自己的YT頻道外景而短暫造訪台灣，也抽空進行的小小的訪談。主廚以一口流利的中文與記者對答，而他也娓娓道來對台灣的喜愛，以及他與韓國明星藝人們如何成為好朋友？成為主廚以來最難忘的一位客人有什麼故事？

李連福主廚表示，自己已經來過台灣二十多次，對於台灣有的許多美食與小吃完全不陌生，主廚最愛的台灣必吃料理是什麼呢？沒想到他竟然回答「自助餐」！因為主廚說，台灣的自助餐店會把許多菜色都陳列出來，讓客人自己選擇想吃的，最後也能以秤重方式計費，讓他相當喜愛，所以每次有機會來台灣他一定會造訪特定的自助餐店。



由於這次李連福主廚希望拍攝台灣美食，並放上訂閱者已突破40萬人的YT頻道「이연복의 복주머니」與大家分享，於是想請教主廚是否會一一看下面的留言呢？主廚笑說因為平常真的很忙，如果有時間的話會了解一下大家對他的建議。



李連福主廚參與過許多不同的綜藝節目，自己最愛拍攝哪一類型的綜藝節目呢？他笑說只要是做菜類為主的他最喜歡，有時候當評審類型的節目總是會有一點壓力，做菜就最得心應手了。他也很期待能夠來台拍攝綜藝節目，與台灣的主廚交流。

而主廚也時常在自己的IG分享與明星藝人朋友們的合影，大家最熟知的就是他與BTS JIN的好交情了，他也提到其實在綜藝節目中第一次見到JIN之後，JIN就時常帶著家人到主廚的餐廳用餐，某一次更在晚上打給李連福主廚，JIN稱呼他為「哥」，還約主廚一起喝點小酒，於是開啟了兩人的友情。之後JIN與主廚就時常互相贈送美食，一起出去釣魚放鬆等，主廚還大秀手機裡有一本相簿專門放著兩人見面時的合照呢！



當然主廚也會有「超不想做菜」的時刻，李連福主廚笑著說，或許大家不相信，但是廚師的心情也會影響到菜餚的美味程度，所以他在做菜之前一定要調整心情的愉快，誠心誠意的送上料理，才不辜負客戶們對他的期待。



而他也憶起有一位令他相當難忘的客人，那位女性總是來外帶他的餐點，後來這位客人向主廚說，因為住院的丈夫覺得在離世前一定要吃到李連福主廚的料理，於是她總來外帶給住院的丈夫吃，也特別在送先生離開後，前來感謝主廚讓她先生沒有遺憾地離開。主廚想起這段往事總覺得相當感動也暖心，也期許自己的料理能夠成為大家的一種安慰。

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