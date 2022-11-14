继队友Hyuk，VIXX Leo也要主演BL剧！《围栏外的Happy Ending》本月开播展开男男三角恋

【内有完整剧情与人物介绍】

VIXX成员Hyuk上半年曾主演‎BL剧《Color Rush2》‎受到好评，下半年轮到队友LEO演出同为BL剧的《围栏外的Happy Ending》。





《围栏外的Happy Ending》（펜스 밖은 해피엔딩；Happy Ending Romance）讲述退出文坛的车正宇（Karam 饰），与在世人的指责下想用自己的方式守护正宇的金正贤（Leo 饰），还有想让正宇走出来的韩泰英（河钟宇 饰），三人之间的三角爱情故事。



这不仅是Leo首度演出BL剧，更是他首度演戏挑战演技。他扮演的「金正贤」是畅销明星作家，同时拥有完美形象与身为作家的吹毛求疵，但只对车正宇温柔，用自己的放是守护著他。



Karam是Leo的爱豆前辈，为男团「大国男儿」成员。他饰演的「车正宇」往来於日韩，在话剧与音乐剧领域编剧有成被称为「天才作家」，但因为被告发贪污而被迫退出文坛。车正宇事后想以本名持续写作，却得知身边的人因他而受伤害，躲在了金正贤身边。



新人演员河钟宇饰演出版社共同代表「韩泰英」，性格开朗、勇往直前。曾因车正宇放弃梦想又实现梦想的他，正寻找著躲藏起来的车正宇并要他重新走向人群。



《围栏外的Happy Ending》将在本月24日播出，由於是专门出产BL剧如《Wish You：你在我心中的旋律》、《柳书生的婚礼》之制作公司Idol Romance出品，加上导演是《Wish You：你在我心中的旋律》成道俊，已受不少观众期待。

主演Leo与Karam还发挥爱豆专长亲自演唱OST，其中Leo演唱的〈I Still〉将於首播当日抢先公开。

▼最后附上预告片，大致描述韩泰英想透过金正贤找到车正宇，找到了之后向他表白「因为你我很幸福」、「真的很喜欢你」



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