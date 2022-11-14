EXO CHEN發表出道10週年感想「很想回到當年」韓網友：「兩個孩子的爸爸還說這種話」

《Last Scene》是繼2019年10月發行的第二張迷你專輯《致親愛的你（Dear My Dear）之後，CHEN時隔3年推出SOLO專輯。

今日（14日）上午舉行發行記者會，由EXO成員Kai擔任主持人。對於專輯，CHEN表示：「專輯共收錄6首不同色彩的歌曲。因爲想用更加成熟的聲音傳達我的色彩，所以苦惱很久該怎麼唱，大家應該能聽到我不同的聲音。」談到同名主打歌，CHEN說：「這首歌非常適合淒涼的秋天，唱歌時感受到空虛和孤獨的感情。」



而2012年作爲EXO出道的CHEN今年迎來出道10週年。他說：「在10年的時間裡發生很多事情，最近突然想起練習生時期，還記得第一次和成員們見面時尷尬的瞬間。」接著，CHEN坦白說：「其實我想回到那個時候，如果回到出道時期重新開始的話，我很好奇會不會和現在的我有很大的不同。」



這段話也論壇引發熱烈討論，韓網友：「有兩個孩子說那樣的話孩子們會傷心的」、「呵呵呵 如果有良心的話，拜託不要提成員們」、「兩個孩子的爸爸說這種話」、「出道時喜歡Chris和CHEN的我有什麼罪，不能回到出道時」、「對家人和粉絲來說都是失禮的話吧」、「我回到出道的時候就不去那個粉絲簽名會了」、「現在把EXO的名字去掉吧」等等。

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