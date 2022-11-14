[专访]主厨李连福热爱台湾美食旋风访台！透露来台必吃这一味〜手机内竟有BTS JIN的专属相簿！

[专访]日前韩国人气主厨李连福，为拍摄自己的YT频道外景而短暂造访台湾，也抽空进行的小小的访谈。主厨以一口流利的中文与记者对答，而他也娓娓道来对台湾的喜爱，以及他与韩国明星艺人们如何成为好朋友？成为主厨以来最难忘的一位客人有什么故事？

李连福主厨表示，自己已经来过台湾二十多次，对於台湾有的许多美食与小吃完全不陌生，主厨最爱的台湾必吃料理是什么呢？没想到他竟然回答「自助餐」！因为主厨说，台湾的自助餐店会把许多菜色都陈列出来，让客人自己选择想吃的，最后也能以秤重方式计费，让他相当喜爱，所以每次有机会来台湾他一定会造访特定的自助餐店。



由於这次李连福主厨希望拍摄台湾美食，并放上订阅者已突破40万人的YT频道「이연복의 복주머니」与大家分享，於是想请教主厨是否会一一看下面的留言呢？主厨笑说因为平常真的很忙，如果有时间的话会了解一下大家对他的建议。



李连福主厨参与过许多不同的综艺节目，自己最爱拍摄哪一类型的综艺节目呢？他笑说只要是做菜类为主的他最喜欢，有时候当评审类型的节目总是会有一点压力，做菜就最得心应手了。他也很期待能够来台拍摄综艺节目，与台湾的主厨交流。

而主厨也时常在自己的IG分享与明星艺人朋友们的合影，大家最熟知的就是他与BTS JIN的好交情了，他也提到其实在综艺节目中第一次见到JIN之后，JIN就时常带著家人到主厨的餐厅用餐，某一次更在晚上打给李连福主厨，JIN称呼他为「哥」，还约主厨一起喝点小酒，於是开启了两人的友情。之后JIN与主厨就时常互相赠送美食，一起出去钓鱼放松等，主厨还大秀手机里有一本相簿专门放著两人见面时的合照呢！



当然主厨也会有「超不想做菜」的时刻，李连福主厨笑著说，或许大家不相信，但是厨师的心情也会影响到菜肴的美味程度，所以他在做菜之前一定要调整心情的愉快，诚心诚意的送上料理，才不辜负客户们对他的期待。



而他也忆起有一位令他相当难忘的客人，那位女性总是来外带他的餐点，后来这位客人向主厨说，因为住院的丈夫觉得在离世前一定要吃到李连福主厨的料理，於是她总来外带给住院的丈夫吃，也特别在送先生离开后，前来感谢主厨让她先生没有遗憾地离开。主厨想起这段往事总觉得相当感动也暖心，也期许自己的料理能够成为大家的一种安慰。

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