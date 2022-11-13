出道14年自我管理依舊超自律！Highlight梁耀燮大秀腹肌，網友：「驚人的身材，臉依舊可愛」

Highlight 在近日帶著迷你4輯《AFTER SUNSET》回歸歌壇。

近日，成員們在音樂節目進行主打歌《ALONE》打歌，當中梁耀燮大秀腹肌，還有下跪的編舞動作，這也在網路上引發熱烈討論。

網友們紛紛表示：「自我管理能力真的很棒」、「哇，塑造那個身材該有多努力，真了不起」、「哇 居然能消化那個衣服 像漫畫人物一樣 真的好帥」、「腹肌是真的嗎... K-POP男團還沒死呢」、「哦嗚，驚人的身材，你的臉依然如故」、「哇，但是腹肌那種程度的話，幾乎沒有體脂肪啊，臉怎麼還是那麼可愛呢...？好羨慕啊」等等。



據悉，梁耀燮也透露以後不會有這種露出，穿著今天拍攝的衣服，在3周前把他設置成手機桌布，為了著保持身材，今天結束後才有解放的感覺，所以喝了拿鐵和吃了餅乾，這自我管理真的很厲害很帥氣啊（拍手）！

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