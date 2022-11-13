無法測試MBTI的人！李瑞鎮做客《劉QUIZ》答題太有個人風格，澄清「家產600億」傳聞

這週的《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來李瑞鎮聊天，提到李瑞鎮總是嘴上說麻煩、實際上卻很照顧別人，很多人猜他是MBTI裡的「Power T」（思考型），但李瑞鎮表示沒做過測試，劉在錫於是現場提問。

劉在錫：如果朋友出車禍，你會先擔心朋友還是先關心保險和就醫？ 李瑞鎮認為是先問朋友有沒有受傷，但又補充如果是我的車，肯定要先問車還好嗎？ XD



劉在錫：如果朋友考砸了，你會安慰他下次好好考還是問考了幾分？ 李瑞鎮的回答堪稱事實暴擊：那種人下次也考不好，所以問分數就可以了。



最後一個問題，如果曖昧對象說「看到月亮就想到你所以打給你」，你會怎麼想？ 李瑞鎮不理解月亮和打電話有什麼關係：「我看她就是喝醉了。」 結論就是李瑞鎮的MBTI無法測試XD



之前有報導說李瑞鎮是家世顯赫的「柳橙族」，資產超過600億韓元、有6位幫傭，曾祖父是南韓獨立功臣、祖父是1960年代銀行首爾和第一銀行的行長，父親也曾在信用金庫擔任代表。

提到這件事，李瑞鎮吐槽說那都是爺爺輩的事了，家道沒落至今已經一無所有：「如果我有那麼多錢就不會坐在這了，應該是在後邊的高樓上（樂天塔）低頭望著這裡吧。」 還拉住曹世鎬的手說「你戴了很好的手錶耶」XD



李瑞鎮主演的tvN新劇《藝人經紀人生存記》本週一剛剛開播，飾演娛樂公司理事、名牌大學經營系畢業的經紀人「馬泰吳」，接下來要和羅PD合作《尹食堂》的後續綜藝《瑞鎮家》、從餐廳理事升任社長，具體拍攝地和嘉賓也讓人十分期待。





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