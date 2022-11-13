出道14年自我管理依旧超自律！Highlight梁耀燮大秀腹肌，网友：「惊人的身材，脸依旧可爱」

Highlight 在近日带著迷你4辑《AFTER SUNSET》回归歌坛。

近日，成员们在音乐节目进行主打歌《ALONE》打歌，当中梁耀燮大秀腹肌，还有下跪的编舞动作，这也在网路上引发热烈讨论。

网友们纷纷表示：「自我管理能力真的很棒」、「哇，塑造那个身材该有多努力，真了不起」、「哇 居然能消化那个衣服 像漫画人物一样 真的好帅」、「腹肌是真的吗... K-POP男团还没死呢」、「哦呜，惊人的身材，你的脸依然如故」、「哇，但是腹肌那种程度的话，几乎没有体脂肪啊，脸怎么还是那么可爱呢...？好羡慕啊」等等。



据悉，梁耀燮也透露以后不会有这种露出，穿著今天拍摄的衣服，在3周前把他设置成手机桌布，为了著保持身材，今天结束后才有解放的感觉，所以喝了拿铁和吃了饼干，这自我管理真的很厉害很帅气啊（拍手）！

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