[分集劇情]《以一當百執事》暖男本色開追！惠利與李濬榮粉紅泡泡漸生卻出現昔日戀人！（EP5－6）

[有雷]《以一當百執事》繼上一次的劇情，惠利與李濬榮分頭化解了危機，實現了往生者心願也救回了差點尋死的丈夫。李濬榮原本不信惠利的特殊能力而大吵一架，但幾經思考後決定找回已搬走的惠利，並且比任何人更能理解她的工作，兩人正在曖昧階段時，卻出現了情敵！

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《以一當百執事》這一次的劇情重心反而不在為亡者實現願望，而是放在男女主角的過往。白東珠（惠利飾）初次上班那天，負責的亡者是一為小男孩，發現自己看見死者又活了起來，東珠驚嚇不已從現場逃離，但她卻聽了小男孩掛念著自己放在某商店的戒指，她徹夜尋回了戒指，但小男孩一家人卻早已搬離原本住所，於是她一直未能完成這個心願。



同時這個小男孩在生死關頭正由金泰熙（李濬榮飾）為他急救，原來現在擔任跑腿人的他，竟是一位醫師。沒能成功救回小男孩，令他自責不已。他開始反思東珠的工作，也更理解她。自責當時罵了東珠而讓她搬走了，於是泰熙到她工作的殯儀館，請她的長官不要受理她的離職信，自己也向東珠認錯，也表示理解她的孤獨，理解有許多人嫌她接觸死人的那雙手不乾淨，鼓勵東珠要她堅持自己，處於低潮的東珠心情受到了鼓舞，也漸漸開始敞開心房，並且搬回一當百辦公室的屋子。



東珠這次要送走的是好友的奶奶，奶奶晚年失智可能記不得孫女與東珠，東珠卻一直記得小時候時常受到奶奶的照顧。雖然要送走奶奶讓東珠非常傷心，不過泰熙卻安慰東珠，能以這樣的方式好好與奶奶道別真的非常幸運，很羨慕她的特別能力。兩人也漸漸越走越近，東珠慶幸找到了能理解她內心世界的人，金泰熙也始終以暖男角度逐漸讓東珠展開笑顏。正當兩人的戀情開端似乎露出了曙光，一位女醫生出現在一當百，似乎是泰熙的昔日戀人，以往因為泰熙的痛苦而不得不分手，再度見到了不再當醫師的泰熙，兩人會重新再交往嗎？



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