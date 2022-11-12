OMEGA X「暴行代表」工作竟是为满足肮脏私欲！过往追星发言&骚扰举动被曝光，成员：「私人时间也被叫去陪酒」

这个代表似乎把成员们视为自己专属的陪酒男、假想恋爱对象，不听话就以自杀威胁，孩子们为了梦想真的忍耐了太多T^T

韩国SBS新闻昨日公开了男团OMEGA X所属社前代表姜某的录音和聊天记录。 上月底有粉丝拍到姜某在街头和酒店大堂公开训斥推搡成员，SBS表示这并非姜某第一次辱骂成员，之前的录音中可听到姜某叫嚣：「你觉得我很好惹吗？ 我就算下地狱也会带著你们的父母一起去！」姜某还不顾成员反对进行身体接触，例如叫成员们在练习时间和私人时间去陪酒、喝醉后在机场挽住成员手臂。



当有成员表达不满，姜某便在聊天室里发送安眠药、酒和遗书的照片，以此威胁成员听话。

据YTN star报道，OMEGA X所属社Spire娱乐的实质代表是黄某，他是姜某的丈夫，一直以来放任姜某对成员施暴。 在Spire娱乐员工提供的聊天室对话记录中，姜某自称吃了安眠药、发送遗书照片、说「请把我安静地送走」，黄某也跟著煽风点火：「姜代表去死了，我现在也要放弃了。」



OMEGA X在美洲巡演期间有4名成员确诊新冠肺炎，姜某却因为担心隔离而没有向相关机构报告，只嘱咐成员多吃多睡和热水洗澡「这样就不会有症状」，还训斥道：「以后没人会检查这个，有什么好担心？ 你们这些家伙真的想获得成功吗？」 律师认为，姜某的发言和摸大腿等行为可构成威胁罪和强迫骚扰罪。



还有网友翻出姜某2018年的脸书PO文，里面写著：「我成为某某（OMEGA X成员之一）的粉丝了！我爱某某！怎么可以长得这么漂亮又会唱歌呢~我要窒息啦~姨母、阿祖玛、女士... 阻拦我就哭给你看。 某某出道吧！」 并在tag里加上某档偶像生存节目和该成员的名字。



姜某的发言和行为让不少网友感到傻眼：「疯了吧？」 、「好恶心」、「似乎是用钱实践自己的肮脏幻想」、「还记得她斥责女演员勾引成员吗？ 原来是在和成员们谈假想恋爱啊」、「偏偏这种精神病人却有钱开公司」、「我就说同团成员拍BL怪怪的，果然是这个代表指使的吧」、「成员们好可怜」、「大婶醒醒吧」。



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