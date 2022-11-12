不管說什麼，都會變成節目！「美大」李瑞鎮碎念：「吃一頓飯的時間，羅PD可以想出20個節目」

2012年以李昇基朋友的身分演出《兩天一夜》後，與羅䁐錫PD結緣。
之後李瑞鎮通過《花樣爺爺》開始出演羅PD的綜藝，拍攝過《一日三餐》、《尹食堂》、《尹STAY》和《意外的旅程》等，有著「tvN公務員」的稱號。
李瑞鎮出演《劉QUIZ》提到：「第一次去拍攝《尹食堂》的時候，第一次拍攝後坐船回來的路上，那時候我問他『你覺得這麼節目會成嗎？』。」羅PD回答說：「哥，我也不太清楚。」被問到節目主題時，羅PD：「我也要回首爾再仔細想想了。」李瑞鎮就對他說：「呀～不要再做這個了，你跟我結束了。」不過《尹食堂》播出後收視、話題性都超高，也讓李瑞鎮說：「所以羅䁐錫也都是看運氣。」
之後，劉在錫唸了網路上的文章「如果李瑞鎮結婚的話，最開心的是羅䁐錫吧」，蜜月可以拍成《花樣新婚》、新婚生活可以拍成《新婚日記》、有寶寶可以拍育兒真人秀、如果寶寶長大可以拍《一日三餐 幼兒食品篇》。劉在錫又問：「如果結婚的話，羅䁐錫提出這種建議...」李瑞鎮就說：「現在在吃飯喝酒的場合，遇到羅䁐錫PD和李祐汀企劃，不管我說什麼，都會變成節目。如果我說要去美國，就會有李瑞鎮的ＯＯ，吃一頓飯的時間，可以想出20個節目，他們這些人啊～」
預計12月初開始錄製新食堂綜藝是《尹食堂》的衍生版《瑞鎮家》，是在「尹食堂」擔任理事的李瑞鎮晉升爲社長運營的餐廳綜藝。據悉，這次將挑戰街頭小吃，鄭裕美和朴敘俊也將繼續出演，崔宇植則有望加入。
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