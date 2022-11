風格換了再換？繼眉釘之後，韓韶禧遮除刺青回歸優雅甜姐兒，可壞可甜的魅力再引爆論壇

風格超多變!

韓韶禧除了有神顏,她的個人魅力更是深沉多變!原先以爆紅劇《夫婦的世界》獲得「最美小三」的封號,從一登場就將所有目光吸走,隨後又接演多部作品、戲約不斷,韓韶禧也相繼挑戰不同戲路、工作超拚命!戲劇表現亮眼、前陣子拍攝的漫畫廣告片也連帶有超高人氣!



韓韶禧在爆紅之初獲得許多關注,然而也被挖出早年照片、因為刺青而引來酸民攻擊,被認為和螢幕形象差太多!然而韓韶禧也帥氣回覆、認為不管是當時還是現在,都是自己的模樣,加上近期在造型上的改變,展現帥氣面貌、甚至釘了眉釘,風格轉換反倒更受喜愛!



Han So Hee at Incheon International Airport heading to France for Paris Fashion Week! pic.twitter.com/iKbh2OiE9g