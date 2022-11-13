風格換了再換？繼眉釘之後，韓韶禧遮除刺青回歸優雅甜姐兒，可壞可甜的魅力再引爆論壇

風格超多變！

韓韶禧除了有神顏，她的個人魅力更是深沉多變！原先以爆紅劇《夫婦的世界》獲得「最美小三」的封號，從一登場就將所有目光吸走，隨後又接演多部作品、戲約不斷，韓韶禧也相繼挑戰不同戲路、工作超拚命！戲劇表現亮眼、前陣子拍攝的漫畫廣告片也連帶有超高人氣！



韓韶禧在爆紅之初獲得許多關注，然而也被挖出早年照片、因為刺青而引來酸民攻擊，被認為和螢幕形象差太多！然而韓韶禧也帥氣回覆、認為不管是當時還是現在，都是自己的模樣，加上近期在造型上的改變，展現帥氣面貌、甚至釘了眉釘，風格轉換反倒更受喜愛！



Han So Hee at Incheon International Airport heading to France for Paris Fashion Week! pic.twitter.com/iKbh2OiE9g — The Seoul Story (@theseoulstory) September 30, 2022

而最近出席品牌活動的韓韶禧，卻被發現刺青消失了，回歸優雅小姐姐風格，穿上純白小洋裝，配上浪漫長髮，白皙的肌膚讓整個人都在發光，一出場就超搶視線，美得太驚人了！驚艷狀態再讓網友瘋狂，大家一方面再被韓韶禧美貌驚訝，另一方面也疑惑，怎麼突然抹去刺青了呢？



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