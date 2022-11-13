【K社韓文小百科】韓國本科畢業生初入職場期待的平均年薪為3880萬！職場老手們潑冷水：孩子們，別做夢了

韓國本科畢業生邁入社會的第一份工作，他們期待的年薪是多少呢？

韓國知名求職招聘網站Incruit今年針對剛畢業的本科及以上學歷求職者880名實施了一次問卷調查。 根據調查結果顯示，被訪者們期待的平均年薪為3880萬（韓幣，下同）。 而根據企業規模大小不同，被訪者們期待的年薪水準也不同，入職大型企業的被訪者期待的年薪為4206萬，中型企業為3507萬，中小型企業為3022萬，外企為3795萬，公共機構為3665萬，創業型公司為4144萬。



880名被訪者中，有46.5%的被訪者認為第一份工作的薪資水準決定了入職意願，僅有0.3%的被訪者認為毫無影響，由此可見對於剛剛畢業即將步入社會的「菜鳥」們來說，第一份工作的薪資決定了他們是否願意入職。此外，被訪者們中有47.2%的人希望能夠入職大型企業，公共機關（20.5%）、中型企業（19.2%）位居2、3名。



相關新聞公佈後在韓網上引起了熱烈的討論，原因就在於「菜鳥」們所期待的3380萬年薪在現實生活中很難達到，不少有工作經驗的網友吐槽稱：「孩子們別做夢了」、「你們知道3900萬年薪是什麼水準嗎？ 得去大公司才有啊」、「3880萬差不多是大公司和中型公司的中間數」、「我期待的年薪是過億」、「現實是一年2500萬就把你打發了」、「工作第6年，年薪也只比這個數字高一點點而已」、「薪水長得比蝸牛爬得還慢」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞