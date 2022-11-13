【影评】《影子造王者》：人最终都会为求胜利而作出不同牺牲！

第19届香港亚洲电影节有选出《影子造王者》为入选作品，如看完以上文章有兴趣的朋友，来著11/20有加场次，可以购票入场支持！

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启发自韩国前总统金大中的真人真事，韩国电影近年在世界火红，是建基於全国倾尽力量发展，在选材和拍摄上尽量不加掣肘，虽然曾於朴槿惠掌权时代出现演艺黑名单，也随著她下台后告一段落，因此涉及政治和历史的电影在韩国继续得以大放异彩。商业大作如《紧急迫降》都谈及国与国之间的政治角力，也有很多借著作品诉说韩国的民主进程得来不易如《逆权大状》、《逆权司机》和《1987：逆权公民》等，来到卞成贤执导的《影子造王者》则有关总统选举，从中回应政治家的表面与阴暗，是理想的政治形象与暗中不同手段的交战。



中文片名译作「影子造王者」已明显展示故事与总统参选人背后出谋献策的人有关，故事中代表前总统金大中化身的金云范(薛耿求 饰)是表面光鲜明亮的政治家代表，在身后支援几乎不在别人眼内的徐昌大(李善均 饰)则是耀眼光线后的影子，使出各种手段务求争取胜利。电影正是透过金范云理想主义与不耻争取赢出选举的方法与为求目的，不择手段，就算涉及欺瞒、假象、谎言都只为胜出的计划冲突起来。



事实上，不少表面风光、大义凛然的政治家，或多或少都需要依靠背后很多奇计良谋才能脱颖而出，得到更多人支持而顺利当选，之后才实践可能是「正义」的政策措施，过程中基本上都需要想尽办法击败其他对手，但不能见光、近乎犯规的行为唯有在枱下发生，纵使有多理想、有多正义，只怕背后都有各式各样的手段，政治从来都是丑陋的斗争，成王者便能美丽地当选当权。



电影重点在於两人理念其实有所冲突，却是相辅相成，即使后来需要分道扬镳（其实可以话是离弃，既然已胜利，何需仍有影子的存在），但故事终究留存一点浪漫想法，两人最后重遇，其中谈到一次选举过程的手段，再次或明或暗展他的政治手腕，理想、光鲜、正义可以是表面形象，人最终都会为求胜利而作出不同牺牲，金云范当刻决定正好能够保持个人形象又能弄走有机会引致后遗的献计人，实在是一举两得，岂不是表现出他同样有高超的政治技巧，只是两人间似乎都深明政坛混乱阴暗，当刻重聚更似是惺惺相惜、前事种种成败悲欢都付谈笑中，这或许才是政治人物最「真实」一面。



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