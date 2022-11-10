MAMA突然更改計票方式：Twitter已投票數全作廢！最新計票標準公開

受到全球Kpop粉絲矚目的MAMA大賞近年來多次引起質疑，前幾天剛被粉絲發現投票曲線異常，昨日又宣佈兩個獎項的Twitter投票全部作廢，令人傻眼。

MAMA昨日在官網PO出公告，稱因為Twitter公司的狀況變化，「Worldwide Icon of the Year」和「Worldwide Fans' Choice部門」通過Twitter進行的投票數據無法獲取及統計，所以不得已修改了投票統計方式。

根據MAMA的說明，修改前的評審標準是Mnet Plus投票佔50%、Spotify投票佔30%、Twitter投票和MV各佔10%，修改之後只去掉Twitter投票部份，其餘比例不變。



「Worldwide Fans' Choice部門」從10月24日開始入圍者選拔投票，今晚19：00（韓國時間）開始正式投票。 經過這次修改，之前的投票數據相當於全部作廢，MAMA在官方微博表示：「國際K-POP粉絲在提名投票階段，通過Twitter投票傳遞的心聲無法反映到投票中，我們對此深表歉意。」 稱接下來將努力通過客觀數據實現公正投票。

此前MAMA在上月底被網友發現票數曲線異常，好幾個團的升降時間點和幅度驚人一致，懷疑有人使用非法投票機器人作弊。 對此，MAMA表示會將認定為不正當投票的數據排除在最終計票之外。



此外，Elon Musk（伊隆·馬斯克）1月27日以440億美元收購Twitter，隨後突然宣佈裁員50%、令接近4000名員工面臨失業。Twitter Korea的30名職員也有25%成為裁員對象，其中包括對外宣傳負責人。

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