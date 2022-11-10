MAMA突然更改計票方式：Twitter已投票數全作廢！最新計票標準公開

受到全球Kpop粉絲矚目的MAMA大賞近年來多次引起質疑，前幾天剛被粉絲發現投票曲線異常，昨日又宣佈兩個獎項的Twitter投票全部作廢，令人傻眼。
MAMA昨日在官網PO出公告，稱因為Twitter公司的狀況變化，「Worldwide Icon of the Year」和「Worldwide Fans' Choice部門」通過Twitter進行的投票數據無法獲取及統計，所以不得已修改了投票統計方式。
根據MAMA的說明，修改前的評審標準是Mnet Plus投票佔50%、Spotify投票佔30%、Twitter投票和MV各佔10%，修改之後只去掉Twitter投票部份，其餘比例不變。
「Worldwide Fans' Choice部門」從10月24日開始入圍者選拔投票，今晚19：00（韓國時間）開始正式投票。 經過這次修改，之前的投票數據相當於全部作廢，MAMA在官方微博表示：「國際K-POP粉絲在提名投票階段，通過Twitter投票傳遞的心聲無法反映到投票中，我們對此深表歉意。」 稱接下來將努力通過客觀數據實現公正投票。
此前MAMA在上月底被網友發現票數曲線異常，好幾個團的升降時間點和幅度驚人一致，懷疑有人使用非法投票機器人作弊。 對此，MAMA表示會將認定為不正當投票的數據排除在最終計票之外。
— Yo-ichi (Wiz Osaka.) (@spluv55) November 4, 2022
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「MAMA Worldwide Fans' Choice オンライン投票で夜明け時間帯に異常に投票シェアが上昇したことが目撃され議論になったことに対し、MAMA AWARDS側が不正投票に対する対応に乗り出した」
しっかりと対応してください！
#MAMA_2022
ーhttps://t.co/nuZ30rNAqG pic.twitter.com/sNavnblqYv
此外，Elon Musk（伊隆·馬斯克）1月27日以440億美元收購Twitter，隨後突然宣佈裁員50%、令接近4000名員工面臨失業。Twitter Korea的30名職員也有25%成為裁員對象，其中包括對外宣傳負責人。
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