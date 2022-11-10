MAMA突然更改计票方式：Twitter已投票数全作废！最新计票标准公开

受到全球Kpop粉丝瞩目的MAMA大赏近年来多次引起质疑，前几天刚被粉丝发现投票曲线异常，昨日又宣布两个奖项的Twitter投票全部作废，令人傻眼。
MAMA昨日在官网PO出公告，称因为Twitter公司的状况变化，「Worldwide Icon of the Year」和「Worldwide Fans' Choice部门」通过Twitter进行的投票数据无法获取及统计，所以不得已修改了投票统计方式。
根据MAMA的说明，修改前的评审标准是Mnet Plus投票占50%、Spotify投票占30%、Twitter投票和MV各占10%，修改之后只去掉Twitter投票部份，其余比例不变。
「Worldwide Fans' Choice部门」从10月24日开始入围者选拔投票，今晚19：00（韩国时间）开始正式投票。 经过这次修改，之前的投票数据相当於全部作废，MAMA在官方微博表示：「国际K-POP粉丝在提名投票阶段，通过Twitter投票传递的心声无法反映到投票中，我们对此深表歉意。」 称接下来将努力通过客观数据实现公正投票。
此前MAMA在上月底被网友发现票数曲线异常，好几个团的升降时间点和幅度惊人一致，怀疑有人使用非法投票机器人作弊。 对此，MAMA表示会将认定为不正当投票的数据排除在最终计票之外。
— Yo-ichi (Wiz Osaka.) (@spluv55) November 4, 2022
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「MAMA Worldwide Fans' Choice オンライン投票で夜明け時間帯に異常に投票シェアが上昇したことが目撃され議論になったことに対し、MAMA AWARDS側が不正投票に対する対応に乗り出した」
しっかりと対応してください！
#MAMA_2022
ーhttps://t.co/nuZ30rNAqG pic.twitter.com/sNavnblqYv
此外，Elon Musk（伊隆・马斯克）1月27日以440亿美元收购Twitter，随后突然宣布裁员50%、令接近4000名员工面临失业。Twitter Korea的30名职员也有25%成为裁员对象，其中包括对外宣传负责人。
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