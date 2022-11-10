MAMA突然更改计票方式：Twitter已投票数全作废！最新计票标准公开

受到全球Kpop粉丝瞩目的MAMA大赏近年来多次引起质疑，前几天刚被粉丝发现投票曲线异常，昨日又宣布两个奖项的Twitter投票全部作废，令人傻眼。

MAMA昨日在官网PO出公告，称因为Twitter公司的状况变化，「Worldwide Icon of the Year」和「Worldwide Fans' Choice部门」通过Twitter进行的投票数据无法获取及统计，所以不得已修改了投票统计方式。

根据MAMA的说明，修改前的评审标准是Mnet Plus投票占50%、Spotify投票占30%、Twitter投票和MV各占10%，修改之后只去掉Twitter投票部份，其余比例不变。



「Worldwide Fans' Choice部门」从10月24日开始入围者选拔投票，今晚19：00（韩国时间）开始正式投票。 经过这次修改，之前的投票数据相当於全部作废，MAMA在官方微博表示：「国际K-POP粉丝在提名投票阶段，通过Twitter投票传递的心声无法反映到投票中，我们对此深表歉意。」 称接下来将努力通过客观数据实现公正投票。

此前MAMA在上月底被网友发现票数曲线异常，好几个团的升降时间点和幅度惊人一致，怀疑有人使用非法投票机器人作弊。 对此，MAMA表示会将认定为不正当投票的数据排除在最终计票之外。



此外，Elon Musk（伊隆・马斯克）1月27日以440亿美元收购Twitter，随后突然宣布裁员50%、令接近4000名员工面临失业。Twitter Korea的30名职员也有25%成为裁员对象，其中包括对外宣传负责人。

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