《Blind》朴智彬几岁了你们知道吗！ 13年前在《花样男子》是童星，13年后在《红丹心》还演少年

近期在《Blind》（BLIND局中人）里饰演残忍魔王的朴智彬，你们看得出来他几岁吗？他的娃娃脸让他直到今年还在演青少年呢！

生於1995年的朴智彬，2002年7岁时以儿童戏剧《魔法儿童MASURI》童星身分出道，2005年主演电影《哥哥我爱你》（你好，哥哥）以10岁低龄拿下蒙特娄电影节影帝，演技广受肯定。

2005年到2013年未成年期间，他多半演出男主角的小时候，如《李祘》李瑞镇幼年、《善德女王》金南佶少年、《钱的诱惑》姜至奂少年……之中的2009年则演出了《花样男子》（韩版《流星花园》）里具惠善「金丝草」国中的弟弟「金刚山」，让海外观众更加熟知他。



最让人吃惊的是，现年27岁（韩国年纪28）也早已退伍的他，今年上半年还在《红丹心》饰演男主角李准的少年，和他对戏的申银秀（饰演姜汉娜少年）仅20岁！不少网友都很惊讶他竟然还在演少年，赞叹「真的很童颜」，也有网友担心他是不是无法摆脱「童星」标签了。



不过用不著太过担心，他只是特别演出《红丹心》，今年还在另外两部戏登场且受到瞩目，分别是《杀人者的购物目录》（杀人犯的购物清单）跨性别者「海鲜」，还有《Blind》看似无害却非常有害的魔王「郑寅成」。



朴智彬近几年屡屡有突破性演出，饰演反派或是打扮女装都难不倒他，不晓得接下来还会带给观众什么样的作品呢？





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