「地獄廚神」再訪韓國！Gordon Ramsay做客《新品上市 便利餐廳》，與朴修弘一起錄節目

英國明星廚師Gordon Ramsay（高登·拉姆齊）近日來到韓國宣傳個人餐飲品牌，還出演了朴修弘主持的電視綜藝《新品上市 便利餐廳》，好期待他的火爆表現XD

KBS《新品上市 便利餐廳》人士今日透露稱，Gordon Ramsay和朴修弘一起進行了節目錄製，播出時間未定。 這是Gordon Ramsay在2017年之後時隔5年再次到訪韓國，吸引不少矚目。



《新品上市 便利餐廳》是一檔新概念便利店生存綜藝，由6位對美食很懂行的明星出演，分享他們認為一個人吃太可惜的食譜，其中獲得評審團最高讚譽的食譜將在節目播出次日上架全國便利店，收益則捐贈給缺食兒童，每週五晚播出。



Gordon Ramsay是英國著名廚師兼美食評論家，以《地獄廚房》里的嚴格要求和火爆毒舌廣為人知，在韓國也擁有不少粉絲，個人品牌的餐廳曾累計獲得多達18顆米其林指南之星。



去年他在韓國開張了個人漢堡品牌「Gordon Ramsay Burger」在亞洲的首間店鋪，這次訪韓既是慶祝漢堡店開業一周年，也是宣傳其披薩品牌「Gordon Ramsay Street Pizza」正式進軍韓國。 Gordon Ramsay Street Pizza於2018年在倫敦開設第一家店，首爾店是全球第6家、亞洲第2家分店，每人2.98萬韓元限時90分鐘自助吃到飽。



朴修弘主持過不少料理類節目，不僅擁有韓食料理師資格證，還出版過料理相關書籍，讓人對他和Gordon Ramsay的化學反應十分期待！



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