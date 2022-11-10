《還魂：光與影》公開預告影片！李宰旭從死亡盡頭歸來：「我當時就應該死的」

距離首播不多也不少、正好只剩一個月！下個預告是不是就可以看到「女主角」清晰的全貌呢？



《還魂》第2季《還魂：光與影》將於下月（12月）10日首播，李宰旭繼續出演男主角「張煜」，而在第1季以「特別出演」的方式出現的高允貞，則作為女主角出演第2季，引發關注。





官方於昨日（9日）公開首版預告。影片裡出現一名長髮及腰的女子，不太確定她是否只是單純待在室內或者被人囚禁，容貌模糊。鏡頭一拉近，可以看到她的手背有著「石化」的痕跡，那是專屬於「還魂人」的印記。





好吧，這衣服看起來就是第1季結尾時公開的預告影片裡，高允貞穿的衣服。（希望編劇打我的臉，來個出奇不意啊！XD）





浴火重生、從死亡盡頭歸來的張煜，散發出危險的氣息。更加銳利的眼神、更加華麗的動作戲，他欲言又止：「我…當時就應該死的，不該存在的」、「如果我的力量就是名分，這裡沒有一個人能活著出去。」

另外，《還魂》由《金秘書為何那樣》朴俊和導演執導、《德魯納酒店》「洪氏姊妹」執筆，今年（2022年）6月至8月於tvN播出第1季（共20集），第2季《還魂：光與影》則預計播出共10集。

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