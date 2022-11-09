多年摯友相挺！丁文晟客串《千元律師》結局，繼《黑色太陽》連兩年劇中相見

又能看到這對摯友同框了，南宮珉很愛在IG曬恩愛啊XDD～

南宮珉主演的《千元律師》將在本週五11日結局，SBS官方今（9）日釋出了一組劇照，預告丁文晟將特別演出最後一集。

劇照中丁文晟一人站在漢江江邊，雖然穿著體面的白襯衫與西裝褲，卻蓄著鬍子蓬頭垢面，表情時喜時怒，令人好奇他為何在漢江邊流浪。



南宮珉與丁文晟算是演藝圈知名的好友黨了，兩人2017、2018年曾合作過《金科長》與《訓南正音》，2020年南宮珉以《Stove League》（金牌救援；奇蹟拍檔）拿下SBS演技大賞時，不忘感謝在場的丁文晟，提到兩人會互相提點演技。



去年丁文晟也加盟《黑色太陽》劇組和南宮珉相見，沒想到今年能再看見兩人同台演出啊！順帶一提，丁文晟上個月與同為《黑色太陽》主演群的張英南，共同擔任了南宮珉與陳雅凜的婚禮司儀，可見丁文晟在南宮珉心裡的分量啊！



最後分享一件趣事，丁文晟去年演出《黑色太陽》還加碼演了前傳《莫比烏斯：黑色太陽》，沒有演出的南宮珉追完劇發文：「張天佑要員，我是韓志赫，為什麼都沒說呢，沒想到有過那些事。」力挺好友的演出之外，入戲的發文也變成一個彩蛋。



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