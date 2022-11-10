《还魂：光与影》公开预告影片！李宰旭从死亡尽头归来：「我当时就应该死的」

距离首播不多也不少、正好只剩一个月！下个预告是不是就可以看到「女主角」清晰的全貌呢？



《还魂》第2季《还魂：光与影》将於下月（12月）10日首播，李宰旭继续出演男主角「张煜」，而在第1季以「特别出演」的方式出现的高允贞，则作为女主角出演第2季，引发关注。





官方於昨日（9日）公开首版预告。影片里出现一名长发及腰的女子，不太确定她是否只是单纯待在室内或者被人囚禁，容貌模糊。镜头一拉近，可以看到她的手背有著「石化」的痕迹，那是专属於「还魂人」的印记。





好吧，这衣服看起来就是第1季结尾时公开的预告影片里，高允贞穿的衣服。（希望编剧打我的脸，来个出奇不意啊！XD）





浴火重生、从死亡尽头归来的张煜，散发出危险的气息。更加锐利的眼神、更加华丽的动作戏，他欲言又止：「我…当时就应该死的，不该存在的」、「如果我的力量就是名分，这里没有一个人能活著出去。」

另外，《还魂》由《金秘书为何那样》朴俊和导演执导、《德鲁纳酒店》「洪氏姊妹」执笔，今年（2022年）6月至8月於tvN播出第1季（共20集），第2季《还魂：光与影》则预计播出共10集。

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