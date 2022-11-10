太妍奪下GMA音樂獎引爭議，IG貼文藏字：世界少了我也照常運轉，引粉絲擔憂！

我們不能沒有太妍！

少女時代被稱為韓流女帝可不是叫假的，全員實力堅強、出道多年仍深受喜愛，雖然目前在各自領域努力著，但幾個月前少時強勢回歸，可是讓粉絲全部再陷女帝魅力。而帶領少時邁向輝煌的功臣，先前擔任隊長的太妍可是功不可沒。



近日韓國GMA頒獎典禮落幕，太妍以第三張專輯《INVU》拿下最佳女子solo獎，在《INVU》中太妍再現精靈魅力，以浪漫pop曲風搭配太妍迷人的嗓音，質感細膩驚人，發行之時即創下超好成績，這次還成功拿下獎項！



不過網上卻出現各獎項候選人評分，而引來不少質疑聲音，根據公布的女solo得分排名，原先IU為最高分者，但是最後卻由太妍拿獎，一瞬間引起爭議。



太妍拿獎後在個人社群發布新貼文，數張照片分享近期生活狀態，有穿著鏤空短禮服展現性感身形、坐車自拍，其中一張有段文字寫著：少了我的世界，仍會繼續運轉，讓粉絲擔心起太妍的狀態。一直以來飽受酸民攻擊，甚至曾患上憂鬱症，而今太妍仍以笑顏面對粉絲，也會以帥氣態度回擊。而今突然發出這段文字，引來許多粉絲留言，表示大家都很需要太妍、不能沒有她的存在！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞