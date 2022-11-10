《寄生上流》導演奉俊昊自曝曾擔任婚禮現場攝影師：絕對不能錯過新娘媽媽哭＆類似新郎前任的女人，全都拍特寫！

韓國著名導演奉俊昊公開了當電影導演之前的趣事。

1969年出生的奉俊昊憑藉《殺人回憶》、《駭人怪物》（又譯《漢江怪物》）、《末日列車》（又譯《雪國列車》）成為韓國影壇中的佼佼者，2019年的一部《寄生上流》（又譯《上流寄生族》《寄生蟲》） 更是令他在國際影壇上享有一席之地，最近韓網上有網友翻出他多年前在某檔節目中公開過的人生史，再次吸引了網友們的關注。



原來奉俊昊在當導演前做過各種兼職工作，其中一個就是在婚禮攝影師。 奉俊昊導演表示：「估計有人家裡有我拍的結婚錄像，但是他們可能不知道是我拍攝並剪輯的。 我覺得自己當時拍得很不錯，絕對不會錯過新娘媽媽哭的鏡頭，一定會給特寫。 司儀發言也是從頭拍到尾，絕不中斷。 如果看到類似新郎前任的女生，也一定會拉近景，拍得非常顯眼。 」



眾所周知，奉俊昊導演擅長運鏡，能將鏡頭裡的人、事、物以不誇張且有節制地展現在觀眾面前，雖然不華麗，甚至可能不美觀，卻憑藉細膩的現實感打動人。 哈哈哈哈哈哈哈，成為大導演之前的他拍攝出的結婚錄像到底是什麼樣子的呢？



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