Super Junior賀17周年紀念，網友卻開始討論誰是出道初期的門面？評論眾說紛紜！

你覺得是誰？

最近韓國天團Super Junior迎來成團17周年，ELF紛紛慶賀～作為韓流天團，SuJu在亞洲地區長紅時數年、人氣至今不減，且成員間的好感情已經昇華成家人，雖然不時有相愛相殺畫面，甚至常在節目爆料吵架私事，讓大家笑到不行！



在17周年當天，Super Junior在官方YouTube頻道上傳一支影片，成員一起玩「2022第1屆Super Junior領域學力測驗」，挑戰答題！



除了慶祝團體周年，最近論壇上也開始討論在出道初期哪位成員是SUJU「門面擔當」？其中不少人先提起始源，一直在戲劇界演出的始源，憑著精美的外貌吸引不少劇迷喜愛！深邃的眼眸、尖挺鼻樑，人氣一向火爆、戲約不斷！



Mayu veja o Siwon d 2006 pic.twitter.com/Psc32bxwLe — irene (@wanniening) December 15, 2021

東海出道前就因美貌獲得公司賞賜，出道後更因花美男外貌備受關注，長久以來一直有大批粉絲，加上東海還練就一身健壯肌肉，更有MAN power！甚至和肌肉棒子金鍾國還變成健身夥伴了。



希澈雖已經40歲，但是外貌還是少年！主持節目《認識的哥哥》時，遇到前來打歌的偶像，站進去都毫不違和，凍齡能力也常被其他主持人提起，大家都超羨慕！而在之前希澈在舞台重現《U》時期的中長髮造型，更讓人想起當時風靡無數少女的美男外表！



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