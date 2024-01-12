奉俊昊＆金義聖＆尹鍾信等召開記者會悼念李善均，呼籲修法保護人權、杜絕「人格殺害」

受演員李善均去世衝擊，韓國29個文化藝術團體組成「文化藝術人連帶會議」，於今日上午召開記者會呼籲查明事件真相，以及增訂法案保護藝人人權、避免悲劇重演。

韓國電影製作人組合、韓國獨立電影協會、韓國電影製作家協會、女性電影人團體、韓國電影導演組合、韓國放送演技者勞動組合、韓國電視劇製作協會、韓國經紀人協會、韓國電影導演組合等多個組織的代表均出席記者會，金義聖、奉俊昊、尹鐘信、李元泰導演作為發言代表，接力朗讀聲明書《文化藝術界對於李善均演員離世的訴求》。



金義聖：「立案後2個月間，故人暴露在輿論和媒體中沒有獲得任何保護措施。 從毒品簡易測試、採樣委託精密鑑定到得出陰性結果，再到3次出席警局調查，以及難以判定是否與案件有關的錄音檔都被曝光給大眾... 李善均在這2個月裡遭到殘酷的人格殺害，對此發表聲明，是我們對已故同僚應盡的本分。 」



曾和李善均合作電影《寄生上流》的奉俊昊導演朗讀了對調查機構的訴求：「懇請相關人士查清，從內部調查信息洩露到故人去世的2個月裡，警方的調查保密工作是否沒有任何問題？3次調查全部公開出席信息、沒有做任何措施防止故人暴露（在媒體面前），這些做法確實在合法範圍內嗎？調查機構不能僅憑一句『 所有調查均依法律程序進行」就迴避這些責任。 必須對調查過程進行真相調查，唯有這樣才能修正調查慣例，防止出現第二個、第三個犧牲者。 」



尹鍾信朗讀了對媒體的質問：「KBS公開了與嫌疑無關的私人對話錄音，敢不敢賭上公營電視台的名譽，宣稱該報導只是為了國民的知情權？希望所有媒體盡早刪除與報導目的不相符的內容。 」



李元泰導演朗讀了對政府和國會的訴求：「應當審查現行法令對於刑事案件的公開禁令和與調查相關的人權保護是否存在問題，並着手進行必要的法律修訂工作。 」最後對李善均進行哀悼。





此外，李善均去年10月19日起因吸毒嫌疑接受調查，去年12月27日被發現在私家車內身亡。 李善均在3次調查中均否認嫌疑，去世前一天還曾提出用測謊儀驗證供詞真偽。

李善均去世後，有聲音指責警方不應在內部調查階段公開嫌疑、公開傳喚，媒體亦不應過度曝光與吸毒嫌疑不相關的私生活信息等等。



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