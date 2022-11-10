《寄生上流》导演奉俊昊自曝曾担任婚礼现场摄影师：绝对不能错过新娘妈妈哭＆类似新郎前任的女人，全都拍特写！

韩国著名导演奉俊昊公开了当电影导演之前的趣事。

1969年出生的奉俊昊凭藉《杀人回忆》、《骇人怪物》（又译《汉江怪物》）、《末日列车》（又译《雪国列车》）成为韩国影坛中的佼佼者，2019年的一部《寄生上流》（又译《上流寄生族》《寄生虫》） 更是令他在国际影坛上享有一席之地，最近韩网上有网友翻出他多年前在某档节目中公开过的人生史，再次吸引了网友们的关注。



原来奉俊昊在当导演前做过各种兼职工作，其中一个就是在婚礼摄影师。 奉俊昊导演表示：「估计有人家里有我拍的结婚录像，但是他们可能不知道是我拍摄并剪辑的。 我觉得自己当时拍得很不错，绝对不会错过新娘妈妈哭的镜头，一定会给特写。 司仪发言也是从头拍到尾，绝不中断。 如果看到类似新郎前任的女生，也一定会拉近景，拍得非常显眼。 」



众所周知，奉俊昊导演擅长运镜，能将镜头里的人、事、物以不夸张且有节制地展现在观众面前，虽然不华丽，甚至可能不美观，却凭藉细腻的现实感打动人。 哈哈哈哈哈哈哈，成为大导演之前的他拍摄出的结婚录像到底是什么样子的呢？



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