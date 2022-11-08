麥架調不了？直接拆了吧！NCT127在玹解決設備問題的方式嚇到成員！粉絲：帥哥都是瘋子XD

一臉享受的樣子好瘋好愛！

演藝圈裡不乏長著漂亮臉蛋的帥哥，精緻外表及超好的外在條件，讓許多女性淪陷其中，但若在那姣好的面貌下，被發現藏著瘋子個性時，常常更讓粉絲覺得超接地氣而更被圈粉，NCT 127成員在玹即是如此！



大家常說SM公司是最重顏值的公司，要進SM首先臉蛋要在水準之上才行，而NCT 127成員在玹常因帥氣外表備受關注，不管出現在何處，他的神顏總是在發光，清新精美的五官，眉眼中帶著陽剛味，加上俐落的下顎線條，收服無數少女的心。先前被拍下簽售會上的模樣，就引來超多網友留言，甚至被封為線下簽售會之神。



在玹長著一張帥臉、音樂品味也很出眾，喜歡收集黑膠唱片，看起來就是個文青男神，然而內裡卻深埋瘋子基因，如今也隨之被發現，常有意外的搞笑舉動，讓粉絲想大叫：哈幾馬！像之前頂著超神奇亂髮出現公共場合，被成員馬克拍下放上網，毫無偶包！



最近在演唱會上，在玹想要調整麥克風立架的高度，卻無法輕易調整，成員泰容、楷燦發現設備問題後，紛紛過來想幫忙，在玹發現時間要到了，趕緊叫他們回位子，最後竟然直接咚的拔起來開唱！其他成員發現後都快笑倒，而在玹本人呢？還沉浸在音樂中忘情熱演，甚至當成吉他空彈，影片放上網路後被廣傳，大家都快笑到受不了！



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