麦架调不了？直接拆了吧！NCT127在玹解决设备问题的方式吓到成员！粉丝：帅哥都是疯子XD

一脸享受的样子好疯好爱！

演艺圈里不乏长著漂亮脸蛋的帅哥，精致外表及超好的外在条件，让许多女性沦陷其中，但若在那姣好的面貌下，被发现藏著疯子个性时，常常更让粉丝觉得超接地气而更被圈粉，NCT 127成员在玹即是如此！



大家常说SM公司是最重颜值的公司，要进SM首先脸蛋要在水准之上才行，而NCT 127成员在玹常因帅气外表备受关注，不管出现在何处，他的神颜总是在发光，清新精美的五官，眉眼中带著阳刚味，加上俐落的下颚线条，收服无数少女的心。先前被拍下签售会上的模样，就引来超多网友留言，甚至被封为线下签售会之神。



在玹长著一张帅脸、音乐品味也很出众，喜欢收集黑胶唱片，看起来就是个文青男神，然而内里却深埋疯子基因，如今也随之被发现，常有意外的搞笑举动，让粉丝想大叫：哈几马！像之前顶著超神奇乱发出现公共场合，被成员马克拍下放上网，毫无偶包！



最近在演唱会上，在玹想要调整麦克风立架的高度，却无法轻易调整，成员泰容、楷灿发现设备问题后，纷纷过来想帮忙，在玹发现时间要到了，赶紧叫他们回位子，最后竟然直接咚的拔起来开唱！其他成员发现后都快笑倒，而在玹本人呢？还沉浸在音乐中忘情热演，甚至当成吉他空弹，影片放上网路后被广传，大家都快笑到受不了！



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