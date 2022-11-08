細節使人動容！「滑冰女神」金妍兒現身剪綵活動，胸前別黑絲帶默哀梨泰院，心意感動大眾

小舉動透露感人心思！

就在不久前韓國滑冰女神金妍兒大婚的消息，攻佔許多媒體版面！征戰無數國際賽事的她，決定和聲樂家高祐琳共度餘生，一時之間引來眾多關注，然而婚禮是以非公開方式舉行，只開放給至親好友參加。不過從當天的現場照看來，還是能感受到兩人滿滿的甜蜜氛圍～



在花式滑冰界堪稱傳奇的金妍兒，在韓國民眾心中一直有著崇高地位，從小就展現優異天賦，注定走上滑冰運動員的道路，11歲時就四處參賽、頻頻摘下金牌刷新紀錄，2010年更奪下冬奧花滑金牌，成為韓國首位摘金的花滑選手。



歷經許多艱辛訓練與心理挑戰，金妍兒已於2014年退役，索契冬奧會即是她的最後一場比賽，如今雖已自滑冰界退休，金妍兒對韓國大眾來說仍有極大影響力，甚至被網友選為韓國五大國寶！



最近金妍兒現身為KB公司就業博覽會活動剪綵，因為細心的舉動而引來關注。以一襲灰色正裝亮相的她，看起來優雅氣派，而大家注意到，金妍兒左胸上別著黑絲帶、和身旁的人不同，事後據悉，金妍兒此舉是為了悼念梨泰院事件受害者，舉動雖小卻藏有滿滿心意，讓大家都為之動容。



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