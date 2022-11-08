【梨泰院事件跟進】事故發生85分鐘後警察才到場，「兔子頭箍男」喊冤：我不是始作俑者，有證據！

「在事故發生當時，我不在現場！」

10月29日晚間，韓國梨泰院舉行了萬聖節活動，一時聚集了超10萬人，一條狹窄的小巷內發生了嚴重踩踏事故，導致百餘人死傷，成為了「世越號」沉船事件後韓國最大的一次公共安全事故，韓國政府宣佈進入為期一周的國家哀悼期，直至11月5日結束。

事故發生後，韓網上出現了大量事故經歷者和目擊者所發的帖子，多人提及事故發生當時一名頭戴兔子頭箍的年輕男性是推搡事件的始作俑者，是他在人群中喊了「推吧，推」，這才導致之後慘案的發生。 相關帖子一傳十，十傳百，火速在韓網上傳播開來，事故當天的錄像在沒做任何馬賽克處理的情況下被PO上網，憤怒的網友們也開始「人肉」起了「兔子頭箍男」。 最終「兔子頭箍男」被警方找到，而他則稱事故發生當時自己並不在場。



SBS社會類節目《想知道這個》節目組找到了「兔子頭箍男」並採訪了他，他給出了事故當天的KAKAO TALK聊天記錄、照片以及交通卡支付清單，為自己洗刷「罪名」。 根據「兔子頭箍男」提供的交通卡支付清單顯示，事故發生前的21時55分，他已經坐上了地鐵，「已經向警方提交了相關資料，證明了自己，還一起查了監控錄像。 」

「兔子頭箍男」透露自己正遭受到無情的網暴，他也準備起訴那些不打馬賽克就把他放到網上以及辱駡他的網民，「因為事故失去朋友的人以及看到新聞的人肯定會很生氣，所以我才更想要找到真兇」。

日前，韓媒又通報了「梨泰院踩踏事故」的最新調查進度，6日韓國警方公佈的調查數據顯示，在10月29日的首爾梨泰院踩踏事故發生近85分鐘後，首批警察才抵達現場。 此前，韓國內政安全部長官、警察廳廳長、消防廳廳長已就事故公開道歉。

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