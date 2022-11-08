【梨泰院事件跟进】事故发生85分钟后警察才到场，「兔子头箍男」喊冤：我不是始作俑者，有证据！

「在事故发生当时，我不在现场！」

10月29日晚间，韩国梨泰院举行了万圣节活动，一时聚集了超10万人，一条狭窄的小巷内发生了严重踩踏事故，导致百余人死伤，成为了「世越号」沉船事件后韩国最大的一次公共安全事故，韩国政府宣布进入为期一周的国家哀悼期，直至11月5日结束。

事故发生后，韩网上出现了大量事故经历者和目击者所发的帖子，多人提及事故发生当时一名头戴兔子头箍的年轻男性是推搡事件的始作俑者，是他在人群中喊了「推吧，推」，这才导致之后惨案的发生。 相关帖子一传十，十传百，火速在韩网上传播开来，事故当天的录像在没做任何马赛克处理的情况下被PO上网，愤怒的网友们也开始「人肉」起了「兔子头箍男」。 最终「兔子头箍男」被警方找到，而他则称事故发生当时自己并不在场。



SBS社会类节目《想知道这个》节目组找到了「兔子头箍男」并采访了他，他给出了事故当天的KAKAO TALK聊天记录、照片以及交通卡支付清单，为自己洗刷「罪名」。 根据「兔子头箍男」提供的交通卡支付清单显示，事故发生前的21时55分，他已经坐上了地铁，「已经向警方提交了相关资料，证明了自己，还一起查了监控录像。 」

「兔子头箍男」透露自己正遭受到无情的网暴，他也准备起诉那些不打马赛克就把他放到网上以及辱駡他的网民，「因为事故失去朋友的人以及看到新闻的人肯定会很生气，所以我才更想要找到真凶」。

日前，韩媒又通报了「梨泰院踩踏事故」的最新调查进度，6日韩国警方公布的调查数据显示，在10月29日的首尔梨泰院踩踏事故发生近85分钟后，首批警察才抵达现场。 此前，韩国内政安全部长官、警察厅厅长、消防厅厅长已就事故公开道歉。

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