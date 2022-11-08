且看且珍惜！《惡女是懸絲木偶》再公開花絮影片，解鎖車銀優、韓韶禧、李洙赫更多表情

《惡女是懸絲木偶》從公開真人版海報到正式宣傳片，大概歷經一個多月的時間。沒想到還有花絮可以看，根本就是粉絲們的福音啊！

網漫《惡女是懸絲木偶》描述被殺害的女主角以「迦耶娜」的身分醒來後，為擺脫弟弟「雷帝普」的陰謀、守護皇權，與自己深愛的「棋德瑞」成爲政治夥伴，並展開致命羅曼史。三位「漫撕男女」合體拍攝廣告，引發高度關注：車銀優為「棋德瑞」、韓韶禧為「迦耶娜」、李洙赫為「雷帝普」，角色從2D變為3D，華麗的外表令人移不開眼。

Kakao Page在上月底（10月）公開3分鐘完整版。網漫本身為「歐式宮廷」風格，本來還怕拍成真人版會無法好好呈現原作畫面，沒想到是多慮了！網友們紛紛留言：「拜託拍成電視劇吧！」、「作爲廣告太可惜了。選角和演技，怎麼這麼適合啊ㅠㅠㅠ」、「演員們很好地展現角色特徵！製作公司在做什麼？快點給我拍成電視劇！」等。



而兩大帥哥車銀優和李洙赫的所屬社，‎也分別上傳當時拍攝的花絮‎。工作人員更是說出大家的心聲：「選角的人是誰？請受我一拜！」兩位臉蛋天才的帥顏必須好好收藏 ♥

就在快要忘記的時候…製作方無預警再公開《惡女是懸絲木偶》幕後影片！花絮裡的車銀優、韓韶禧、李洙赫展現更多表情，讓人不禁想要大喊：「太可愛了！」







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