粉絲吃火鍋偶遇Krystal，偷偷貼紙條應援！Krystal豪氣買單，女飯超激動：我這是吃到了姐姐請的飯嗎XD

女團f(x)出身的演員Krystal吃火鍋偶遇粉絲，貼心為對方買單。

日前，一名網友在個人SNS上分享了吃飯時遇到Krystal的趣事，表示要「投遞鄭秀晶的美談」。 到底是怎麼一回事呢？ 從網友公開的照片中可以看到Krystal戴著鴨舌帽，衣著十分休閒，正在吃火鍋。 該網友寫道：「因為太緊張了，遞紙條的時候還擔心太胡鬧而引來其他人給她造成不便，就裝作是員工路過，把紙條貼在了桌子上，姐姐（看到紙條之後）笑出了聲。 」 這位女粉絲的紙條上寫著：「正在準備考試，希望以後成功了能拍電影，姐姐我很喜歡你，希望你永遠健康幸福。 」



정수정 미담 투척합니다……

저 쪽지전해주고 개흥분상태로 훠궈처먹고잇엇는데 직원분이 갑자기 와서 이 테이블 다른 분이 계산하고 갓대서 네????햇는데 수정언니가 계산하고간거엿음 ………………… 나 정수정이산밥먹은거임???? pic.twitter.com/bGNlLBSyJO — ‎ (@ustfkup) November 6, 2022

女粉絲透露遞完紙條之後回到座位上繼續吃火鍋，突然一位員工走向她，並告訴她「有人幫你買過單了」。 原來是Krystal吃完飯離開時順便幫這位粉絲結帳。 女粉絲還表示那頓火鍋差不多吃了9萬韓幣，自己臨走時只付了3萬韓幣的差額，最後更是忍不住在PO文中「炫耀」：「我是吃到了鄭秀晶請的飯嗎？ 」

看到這一消息的粉絲們忍不住回復：「她可以不用替我買單，我只想見她一面」、「太帥了，這頓飯一定非常美味吧」、「我也要去那家火鍋店」、「歐尼，求偶遇」、「我也想吃姐姐請的飯」等。



此外，Krystal和宋康昊、林秀晶、吳政世、全汝彬等合作拍攝的電影《蜘蛛窩》即將上映。

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