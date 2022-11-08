粉丝吃火锅偶遇Krystal，偷偷贴纸条应援！Krystal豪气买单，女饭超激动：我这是吃到了姐姐请的饭吗XD

女团f(x)出身的演员Krystal吃火锅偶遇粉丝，贴心为对方买单。

日前，一名网友在个人SNS上分享了吃饭时遇到Krystal的趣事，表示要「投递郑秀晶的美谈」。 到底是怎么一回事呢？ 从网友公开的照片中可以看到Krystal戴著鸭舌帽，衣著十分休闲，正在吃火锅。 该网友写道：「因为太紧张了，递纸条的时候还担心太胡闹而引来其他人给她造成不便，就装作是员工路过，把纸条贴在了桌子上，姐姐（看到纸条之后）笑出了声。 」 这位女粉丝的纸条上写著：「正在准备考试，希望以后成功了能拍电影，姐姐我很喜欢你，希望你永远健康幸福。 」



정수정 미담 투척합니다……

저 쪽지전해주고 개흥분상태로 훠궈처먹고잇엇는데 직원분이 갑자기 와서 이 테이블 다른 분이 계산하고 갓대서 네????햇는데 수정언니가 계산하고간거엿음 ………………… 나 정수정이산밥먹은거임???? pic.twitter.com/bGNlLBSyJO — ‎ (@ustfkup) November 6, 2022

女粉丝透露递完纸条之后回到座位上继续吃火锅，突然一位员工走向她，并告诉她「有人帮你买过单了」。 原来是Krystal吃完饭离开时顺便帮这位粉丝结帐。 女粉丝还表示那顿火锅差不多吃了9万韩币，自己临走时只付了3万韩币的差额，最后更是忍不住在PO文中「炫耀」：「我是吃到了郑秀晶请的饭吗？ 」

看到这一消息的粉丝们忍不住回复：「她可以不用替我买单，我只想见她一面」、「太帅了，这顿饭一定非常美味吧」、「我也要去那家火锅店」、「欧尼，求偶遇」、「我也想吃姐姐请的饭」等。



此外，Krystal和宋康昊、林秀晶、吴政世、全汝彬等合作拍摄的电影《蜘蛛窝》即将上映。

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