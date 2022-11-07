初戀變「粉絲的爸」！秀英又有新劇，《請發送粉絲信》與尹博共譜「防止脫粉」浪漫劇～

感覺是兼具搞笑、浪漫與感人的劇呢！高中時期海報也太美～

MBC即將接檔《金湯匙》，由崔秀英與尹博主演的新劇《請發送粉絲信》，近日已如火如荼進入宣傳期，多款海報與預告釋出。

《請發送粉絲信》是部講述面臨演藝人生最大危機的演員，和透過「假的粉絲回信」守護女兒粉絲之心的男人，兩人之間「防止脫粉」浪漫喜劇。此劇劇本曾在去年MBC劇本徵集活動上獲得優秀作品賞，導演為《現在開始是Showtime!》鄭尚熙。

今（7）日釋出的首支預告，頂級演員韓江熙（崔秀英 飾）在鎂光燈的注目之下登場，不過卻因被踢爆「遺棄粉絲信」遭遇生涯危機。除此之外韓江熙有其他困境，在和一個男人拉拉扯扯時，舊識方正錫（尹博 飾）出面化解！



人生最大危機變成了轉機？一個穿著病服的女孩方有娜（申延宇신연우 飾），在採訪中表示自己收到了偶像韓江熙的回信，韓江熙看著電視滿頭問號。那女孩就是方正錫的女兒，她還促成了爸爸與韓江熙相見！



▼預告片



從已公開的海報也可推測劇情走向。首張海報方正錫追著女兒，女兒追著韓江熙表達了可愛逗趣的「你追我趕」關係，女兒還問爸爸：「你會守護我的粉絲心吧？」。二張海報一句「漫長歲月流逝，再次回到我身邊」，以及方正錫與韓江熙穿著校服的模樣，直接透露兩人有段青澀過往。三張海報三人和樂融融就像一家人，上方字樣寫著「為了唯一的女兒／假的回信計畫」。



《請發送粉絲信》將在18日晚間於MBC首播，為4集的獨幕劇。

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