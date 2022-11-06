《Blind》結局「兄弟情」逼出觀眾眼淚，黑暗之後終究迎來光明，回歸主題：不要無視真相（EP.16）

《Blind》（BLIND局中人）昨晚已於韓國播出第16集大結局，部分劇情使得觀眾忍不住心疼主角而落淚，不過結局再次帶給人「希望」。

（以下涉及劇透）



延續第15集內容，柳成勳（河錫辰 飾）要求柳日灝公開認錯，卻遭柳日灝拒絕且以獵槍射擊，幸虧柳成俊的出現才阻止荒唐的場面。「現在滿意了嗎？哥，至少一次，你有把我當作是弟弟嗎？」柳成俊在逮捕自己父親後質問柳成勳，柳成勳卻說：「沒有，我從一開始就只想利用你報仇。」



羅國熙、廉奇南、柳成勳……紛紛遭到逮捕，曹恩枝（鄭恩地 飾）問柳成勳：「你報仇的標準是什麼？」柳成勳解釋復仇計畫生變，是從安泰昊殞命時，他同時也和鄭允宰（朴智彬 飾）有了嫌隙。連同姜河娜、權尤娜，他們本來都不是柳成勳想下手的對象，不過曹恩枝很清楚「那都不是藉口」。



另一邊已判死刑的鄭允宰很清楚「哥哥」拋棄了自己，自顧執行最後一次的計畫──向白文剛本人復仇。兩人拿著利刃扭打之下雙雙身亡，李政洙得知消息後自盡，柳成勳則落下淚來甚至數度自殘，他知道自己辜負了允庭的願望：好好照顧允宰。



若說柳成勳的人生都是為了復仇而行動，柳成俊就是為了想被肯定。柳成俊看著自殘而送醫的柳成勳，表白自己是為了想被哥哥肯定才當上警察，但不曉得哥哥其實是卑鄙之人，他知道自己和哥哥不一樣，就算遍體鱗傷也不會想動用私刑。隨著柳成勳受國民審判，「希望育幼院」的所有實情被攤在陽光下，柳承勳也沒有躲避責任。柳成俊最後喊了聲「哥」，要哥哥放下過去往前走。



看著曹恩枝帶領育幼院的孩子們，柳成俊想起來哥哥的小時候，領悟到：要是20年前這些孩子的身邊，也有像恩枝這樣的大人會如何呢？不忽視真相、替他們奮戰到底的大人……



收看完《Blind》結局，不少網友表示自己為了成勳成俊的兄感情，或是為希望育幼院的悲慘事件落淚，也有人讚許結局收得很好，不僅緊扣主題「不忽視真相」，也帶來光明燦爛的「希望」。此集收視升上3.1%，也算是不留遺憾收官了。

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