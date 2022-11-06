永才突宣布两天后入伍！B.A.P解散后难得5人合体全为送行，齐喊：「屋哩B.A.P Yes, sir」

就在几小时前，永才突然在个人IG发布了一篇文表明自己即将入伍，从照片中可推测过往B.A.P队友为他饯别，是B.A.P解散以来难得场面。

「大家好，各位过得还好吧？今天有消息要告诉大家所以发文了。嗯……虽然很突然，但是我将在11月8日入伍。」

「从2012年1月27日出道到现在，我留下了很多美好的回忆。出道后10年来，托大家的福非常幸福，因此我也努力成为更好的人。现在要好好履行国防义务，18个月后健康回归，再展现给大家好的演技活动与音乐活动。希望大家都能健康地笑著、度过幸福的时光，我会很想念你们的、我爱你们。」



画面可见除了解散前就陷入丑闻的力灿之外，Zelo、容国、大贤与钟业都在，5个人还喊了经典的口号：「我们是B.A.P，Yes, sir！」难得的场面让BABY（粉丝）直呼感动，但也忍不住吐槽哥哥们「太久没喊口号生疏了」。

B.A.P 2018、2019年纷纷和经纪公司TS娱乐解约宣布单飞，虽然没有公告「解散」，但由於TS娱乐拥有B.A.P商标权，成员们即便想以B.A.P一名活动也没机会，B.A.P可说是名存实亡。



然而，成员们好感情不曾变过、团魂依旧，虽然没有公开活动，但私下仍会相聚。今年1月27日出道10周年纪念日前一天，大贤、钟业和Zelo一同接受粉丝为他们准备的应援礼，还开直播和粉丝回顾出道以来点点滴滴，也提到会和容国见面。容国和Zelo在周年当天便上传了4人合照，因工作缺席的永才只能遗憾留言：「哈啊啊……」



想不到5人总算合体，是要为永才送行啊！粉丝又是感动又是不舍，只能希望永才好好保重身体，健康归来。



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