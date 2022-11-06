【K社韓文小百科】韓國減塑行動放緩引爭議！憂「便利店禁售塑膠袋」惹顧客不滿，未來一年免罰金

韓國環境部上月8日宣佈從11月24日起提高對一次用品的限制，包括禁止便利店有償提供塑膠袋，但考慮到可能與顧客發生矛盾又在本月初宣佈「分階段執行」，引來各界不滿。

韓國環境部原本計劃限制的範圍包括：禁止咖啡廳和餐廳提供塑膠吸管、攪拌棒、紙杯，禁止便利店提供付費塑膠袋，禁止棒球場等體育設施銷售和使用氣球、塑膠坐墊等一次性用品，禁止百貨店和大型超市提供塑膠雨傘套，違反時最高處以300萬韓元罰金。 作為替代方案，便利店可向顧客有償提供紙袋及環保購物袋。



然而，本月1日環境部又宣佈考慮到消費者需要時間改變認知、為避免現場工作人員與顧客糾紛，又增加了原計劃中沒有的1年緩衝期（啟導期間），也就是這一年裡即使提供塑膠袋和吸管等也不會處以罰金; 同時環境部會和地方自治體一起訪問督促賣場、做消費者調查，溫和推動減少使用。

但實際上，本次減少一次用品的行動早在2019年就已預告，去年12月還出臺了《資源節約與再利用法律施行準則》，不料臨到執行前夕突然變卦，引起環保組織指責環境部缺乏決心、推諉責任，也給市場和民眾造成不少混亂。



韓國網友認為雖然減少塑膠用品是好事，但重點應放在大量使用塑膠製品的製造業和漁業、限制過度包裝，而非抓著零售業不放，讓商戶和消費者徒增混亂。



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