韩国打卡景点再加一！大邱「百年韩屋」改造成星巴克，室内室外都超好拍！

韩国星巴克常会推出一些限定口味，或是在特别节日都会推出对应的主题商品，是不少人到韩国旅游必去打卡的吧！

在10月20日，星巴克在韩国古典音乐的发源地「大邱」开了新店，特别的是...这间店是拥有100多年历史的韩屋改建而成。星巴克相关人士表示：「我们最大限度地保留屋顶椽子、横梁、柱子、地板、外观等原来的外观，并计画成为既温馨又提供现代体验的店家。」



而这家店的总面积199坪，座位约120个，为了最大限度地保留具有悠久历史的地板形态，设置了近40个座位，可以感受到韩屋的情趣和幽静的氛围。另一侧韩屋的外围也有20多个座位，可以眺望室外庭院，享受咖啡。喝咖啡的同时，为了通过音乐连接过去和现在，还与音响品牌 Bang & Olufsen 展开合作，构建了最佳的音乐欣赏空间。



感觉不管是室内还是室外都超好拍的啊！（桃园飞大邱的航线预计在12月中复航，有计画要去的朋友们，到时候大家记得去打卡一波哦！）



【大邱钟路古宅店（대구종로고택점）】

住址：대구 중구 중앙대로77길 22（大邱 中区 中央大路77街 22）

营业时间：08：00～22：00

交通方式：地铁1号线中央路站1号出口，步行约4分钟

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