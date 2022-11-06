【韓國影視作品篇】韓流在這幾年是不是在消退？

承上昨天的：韓流在這幾年是不是在消退？（KPOP篇）文章，今天繼續看看大家對於韓國影視作品這幾年的狀況！

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Ｊ：不如我們說說韓劇吧，只是個人的親身感覺，之前對大眾開始對韓劇有「嘩！」感覺的可能是 《來自星星的你》，但那年代大部份看韓劇的是女性。但有Ｎetflix之後，韓劇的受眾擴大了很多，包括父母輩開始看（包括我爸媽）《屍戰朝鮮》、《魷魚遊戲》、《黑道律師文森佐》又再擴大觀眾群，連我身邊的男性朋友也會追韓劇，而不是被女朋友或女婆「被迫看」。而比較近期的《二十五，二十一》 、《我的出走日記》、《非常律師禹英禑》 又打動很了多人的心。所以我覺得韓劇是多了很多很多人看的...

C：以韓劇來說，韓流有消退嗎？我覺得沒有，就如我前面所說，目前沒有什麼新興的他國文化能超越韓國，同美國文化一樣，感覺還是在第一二位。如果有感覺到消退，可能正是因為趨於日常，韓圈某種「凝聚力」降低了、分散開來了。提到《來自星星的你》，我覺得現在科技更進步、傳播速度更快，在這時代「單一事件」要爆紅是不是更難了？《來自星星的你》、《太陽的後裔》，播出當年都是不關注韓劇的人也都知道的，最近的可能屬《魷魚遊戲》，但我覺得在這時代真的非常難得，因為大家能接收的韓劇資訊太多了，根本是「百家爭鳴」的時代，要「獨大」很難！例如今年上半年，《我的出走日記》、《社內相親》、《非常律師》都很紅啊，但因為競爭太大，可能沒辦法再創「星星或太陽奇蹟」，就算有，熱潮也總是迅速被追趕上。說到這，也拜Netflix所賜，越來越多本來不看韓劇，甚至是只尊英美劇看不起韓劇的人，都因為Netflix開啟了韓劇大門。這都是我在身邊，以及Netflix Facebook非官方社團所看到的現象。



S：(繼續說對大陸和台灣年輕人的觀察) — 在大陸本來電視上就看不到韓劇，現在因為打擊盜版，網上的資源也少了很多，經常有人想看韓劇都看不到，客源肯定受影響囉。 像《黑道律師文森佐》《非常律師禹英禑》這類現象級韓劇出現時大陸網上也是會有討論度，但遠遠不及國產仙俠劇的熱度。不過大陸年輕人確實對韓國文化沒有像從前那種憧憬的感覺，一來審美取向不太一樣了（大陸人喜歡美艷、有氣場，覺得韓國偶像太甜、演員太寡淡），二來自製內容的數量和品質上升且更貼合受眾口味（國風音樂、短視頻平台歌曲、仙俠劇、當紅明星的綜藝）。還有一個負面影響因素是... 有些中韓不友好的消息還留在大家記憶裡，部份韓娛公眾號又樂於搬運韓國人罵中國人的帖子，就搞得路人和粉絲都心裡不舒服==

Ｃ：我也去問過一些朋友對韓流的看法，也有朋友認為中國的禁韓令可能有影響，而我的看法是，中國比較不追隨韓流、多傳播自己的文化之後，全球韓流勢必有影響，台灣確實也有人從韓劇轉戰陸劇，而國高中生說不定也沒有在追韓團看韓劇了，我和我朋友直覺都是：「現在小朋友不是都在看抖音嗎？」XD 不過由於身邊沒有國高中生能佐證，所以無法確定到底是不是都在看抖音TikTok。

Ｓ：台灣方面也是感覺選項變多了。 以前看不到Netflix、Disney+、HBO、Amazon，現在都很方便能看到，就不必專注於韓劇；音樂方面，在網上看隨機攔截路人問他在聽什麼的節目，感覺年輕人口味非常多樣，本地樂團、新生代獨立音樂人、歐美流行、經典搖滾都有，相較之下KPOP的出鏡率就比較低。



Ｈ：韓國的影視作品最近最令本人有點不安的就是什麼都來第二季，紅了就要拍第二季，不太紅又要來第二季！第二季...可能因為港產片的教育下長大，都知道衍生第二季的很多都是...講好聽一點是為了拍而拍，難聽說是市場需求可以再賺多一筆！但通常第二季都是災難...在本人眼中《釜山行》（又譯：屍殺列車；屍速列車）的續作《半島》（又譯：屍殺半島；屍速列車：感染半島），已經是一個好好的例子！！！

當中忘了劇本、story telling如何做好，角色刻畫也是一個作品很重要的靈魂，就只是花了很多錢請演員、搞好CG（有時就算說花了很多錢還是出來的CG不太好）、搞好畫面上的視覺...所以近期的作品都令我感到雷聲大雨小的感覺...（希望來著的《財閥家的小兒子》那部不會令我失望:P）同時我覺得來著的《魷魚遊戲2》都是在走鋼線，如果角色寫得不好，前面又已經死了一大堆人，或者連不回第一季一些點，一定會又是另一災難...當然我又不會只是看到不好的一面，如果第二季當中不錯的，《柔美的細胞小將》我覺得不錯，都蠻跟原著，不會有太多奇奇怪怪的～還有來著第二季的《酒鬼都市女人們》我也蠻期待，因為跟柔美一樣，都是故事的延伸，所以都可以期待3位女主的生長及變化...



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不同地區、不同年齡層的人會對這題目有不同的演繹結果：

如果你是由2007-2008年開始哈韓，韓流也許就是你的童年回憶、青春歲月，到今日Super Junior再來開演唱會，你還會是會去搶票的一群（笑）

也許你以前只聽本地、JPOP或歐美歌曲，但有只聽了一首KPOP或看過一次韓團的MV就入坑...現在你的Playlist一定有KPOP的歌

也可能當年你看不起韓劇，印象中的韓劇不是患了絕症就是哭得死去活來，或是古裝劇集數超多...但曾看過《魷魚遊戲》後的你還是會介紹給朋友看，那你又被這股軟實力不知不覺間吸引了...

不知道你又是怎樣的呢？歡迎在貼文分享 :)

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